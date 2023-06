Le container pour les carcasses de mouton divise la majorité à Verviers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La question de l’abattage rituel est une pomme de discorde, à Verviers. Non seulement pour la question du contrôle de l’étourdissement de l’animal avant sa mise à mort, mais aussi quant à la gestion des carcasses. Car cette année, le collège prévoit un container pour recueillir les restes des animaux, non consommables. Avant le Covid, cela existait déjà. Néanmoins, depuis 2019, on est obligé d’étourdir l’animal avant de le tuer, en Flandre et en Wallonie. Ce qui change la donne, car beaucoup ne le font pas en abattant à domicile.