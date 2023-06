Coups et blessures, attitude agressive...: la violence policière dénoncée dans 1 dossier sur 5 au Comité P!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le nombre de plaintes contre la police a diminué ! C’est ce qu’il ressort du rapport d’activité 2022 du Comité P (la police des polices) présenté ce lundi à huis clos aux députés en commission de la Chambre.

L’an passé, 2.690 dossiers de plaintes ont été ouverts au Comité P, ce qui représente une diminution de 3,7 % par rapport à 2021 (2.793 plaintes). Mais 2021 et plus encore 2020 (3.112 plaintes) avaient été des années records. La pandémie et son lot de restrictions avaient entraîné de multiples contrôles de police et engendré pas mal de manifestations. Disons que les chiffres 2022 retrouvent leur niveau d‘avant Covid (2.646 plaintes en 2019).