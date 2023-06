Incendie rapidement maîtrisé dans une maison de repos de Jette

Le bâtiment a été en partie évacué et le plan d’intervention médicale a été activé mais l’incendie a été rapidement éteint, ce qui a permis de lever tout aussi rapidement le plan d’intervention.

Deux occupants ont été intoxiqués par la fumée et emmenés à l’hôpital, deux autres ont reçu des soins sur place. Les résidents des deux chambres qui ne sont plus habitables seront relogés ailleurs dans l’établissement. La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.