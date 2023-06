Emma Meesseman, la meilleure joueuse belge de tous les temps: «J’adore m’inspirer des plus jeunes»

Même si elle n’a sans doute pas droit à la reconnaissance due à son rang, à tout le moins dans la partie francophone du pays, Emma Meesseman est l’une des joueuses les plus titrées et influentes du basket européen. Au mois d’avril, peu de temps avant de fêter son 30e anniversaire (NDLR : le même jour que Romelu Lukaku…), la joueuse de Fenerbahçe a été sacrée en Turquie et a encore remporté la 5e EuroLeague de sa carrière (après 2016, 2018, 2019 et 2021, avec le club russe d’Ekaterinbourg), étant également élue MVP de la finale pour la 2e fois de sa carrière. Au palmarès, elle dépasse ainsi Ann Wauters, qui l’avait soulevée à quatre reprises (2002, 2004, 2005, 2012). Pourtant, quand on l’a rencontrée lors du ‘media day’, organisé en préambule des championnats d’Europe qui débuteront en fin de semaine en Israël et en Slovénie, on a pu constater que Meesseman, malgré les 193 centimètres qu’elle affiche sous la toise et un palmarès ‘merckxien’, ne vous toise jamais. Elle s’adresse à son interlocuteur dans sa langue natale et s’excuse même de son absence furtive quand elle a été réquisitionnée pour se prêter avec le sourire aux desideratas des photographes.