Sophie, Julia, Marie: grand jeu de chaises musicales à la télé

Le départ de Sophie Davant ne devrait pas porter préjudice à « Affaire conclue » : le format de l’émission est solide et l’audience devrait rester stable. France 2 continue de connaître un franc succès avec des parts de marché quotidiennes qui oscillent régulièrement entre 15 et 20 %.

Selon une source citée dans « Le Parisien » du 12 juin, l’épouse de Kad Merad souhaitait avoir son propre programme sans avoir à partager l’affiche avec d’autres animateurs. La même source craint de son côté que Julia Vignali finisse par se lasser. « Elle risque peut-être de s’ennuyer un peu à ‘Affaire conclue’ étant donné que les tournages peuvent être longs et répétitifs, ce qui est très différent de ce qu’elle faisait jusqu’à présent ». Contactée directement par Le Parisien, Julia Vignali s’est néanmoins déclarée « très heureuse de ce transfert ».

Pour remplacer Julia Vignali, France 2 a réalisé un gros coup en recrutant discrètement Marie Portolano, animatrice du « Meilleur pâtissier » diffusé sur M6 et chez nous sur RTL-TVI.

Ce choix rappelle la situation vécue il y a deux ans, lors de l’arrivée de Julia Vignali. « Télématin » est une opportunité que Marie Portolano ne pouvait pas refuser, d’autant plus qu’elle est une passionnée de sport et que les Jeux olympiques approchent. Il semble que la collaboration avec Thomas Sotto se déroulera bien car il respecte le fait que Marie soit journaliste et pas seulement présentatrice, selon des sources proches de Marie Portolano.

Le départ de Marie Portolano est un coup dur pour M6. Après une absence de l’antenne depuis la fin de l’année dernière en raison de la naissance de son deuxième enfant, elle n’est de retour que depuis quelques semaines.

Quid du « Meilleur pâtissier » ?

Le nouveau cycle du « Meilleur pâtissier » est prévu avec des enregistrements en cours et une diffusion prévue à l’automne, alors que Marie Portolano sera déjà aux commandes des matinées de France 2. Malgré son départ, M6 a assuré à Marie Portolano qu’elle terminerait la saison. Selon les informations du Parisien, la nouvelle recrue a également obtenu la permission de France 2 de promouvoir les émissions de M6 lors de leur diffusion.