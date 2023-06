Silvio Berlusconi et le «Diable» rossonero, un pacte pour l’éternité

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trente et un ans et vingt-neuf titres, dont cinq Coupes/Ligues des champions sur les sept de l’AC Milan, hissant le club parmi les plus prestigieux du Vieux continent, le lien de Silvio Berlusconi avec l’entité rossonera, dont il fut propriétaire du 20 février 1986 au 13 avril 2017, ne saurait tenir en ces deux chiffres, pour imposants qu’ils soient. C’est tout le Calcio qui a subi l’onde de choc de son atterrissage au Milan. À l’époque, le football italien vivait une parenthèse heureuse, entre la Coupe du monde gagnée en 1982 et celle à organiser en 1990.

C’est au milieu de cet élan, de cet enthousiasme, que Berlusconi avait débarqué, fichant un coup de pied magistral au ballon rond. Aspirés par sa prodigalité, les Agnelli dépenseraient encore plus pour la Juventus. Les Tanzi (Parme, Parmalat) et les Cragnotti (Lazio, Cirio) épuiseraient des fortunes, et même l’argent qu’ils n’avaient pas.