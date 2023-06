Plus de 183.500 euros pour le Télévie offerts par la Dame de Cœur Anne-Marie Perin

C’est la belle somme récoltée lors de sa dernière soirée Télévie à Ans à la salle Gilles Magnée en présence des ministres Christophe Collignon et Frédéric Daerden, de la députée-bourgmestre Sophie Thémont, de la députée provinciale Murielle Brodure, du bourgmestre d’Ans Grégory Philippin, des échevins ansois, Walter Herben, Philippe Saive, Christopher Gauthy et Yves Parthoens, président du CPAS, ainsi que de nombreux conseillers. Thierry Witsel, député wallon, n’était pas venu les mains vides puisqu’il a offert une vareuse d’Axel Witsel portant le numéro 20.

A-M Perin, son petit-fils et Thierry Witsel avec la vareuse d’Axel. - D.R.

Une soirée musicale réussie et présentée par Philippe Theys (Régie Electrovox) avec la participation des Gibson Brothers, de Santo Barracato et Fiona Herben après un barbecue réalisé par les Grillons Verts. Anne-Marie remercie tous les points de vente, son équipe formidable et le nombreux public. Et lors de la tombola, Salvatore Maggio de Grâce-Hollogne a remporté un bain-bulles offert par Festy Party de Rocourt.