Sous une pluie battante et devant des milliers de supporters, Kevin De Bruyne et Manchester City ont célébré leur triplé historique (photos)

La parade à travers Manchester devait commencer une heure plus tôt, mais elle a été reportée en raison du risque d’orage. Les supporters de Man City ne se sont pas laissés abattre et, malgré la pluie battante, ont afflué en masse dans la ville pour apercevoir leurs héros et participer aux célébrations. Cela a donné lieu à des scènes de joie, tant chez les supporters que chez les joueurs.

Erling Haland et Jack Grealish se sont révélés être les plus enthousiastes, mais Kevin De Bruyne a lui aussi visiblement profité pleinement des acclamations de la foule. Le Diable rouge a joué un rôle important dans le triomphe des Citizens en Ligue des champions, avec deux buts et sept passes décisives en 10 matchs, mais il a dû quitter le terrain après seulement 36 minutes de jeu en finale en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qui le privera aussi des deux prochains rencontres de la Belgique l’Autriche et l’Estonie en qualification de l’Euro 2024.