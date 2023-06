Domenico Tedesco va devoir gérer la fatigue des Diables

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici 12 mois, le 12 juin était synonyme de « quille » pour les Diables rouges. En 2023, la même date est juste le coup d’envoi de la préparation des deux derniers rendez-vous de la saison. Heureusement serait-on tenté de dire, la réception de l’Autriche ce samedi et la visite en Estonie dans une semaine sont des matches à enjeu, pas un prolongement artificiel de la saison proposé (ou plus exactement imposé) aux Diables dans le respect d’un vague accord commercial.

« À ce moment-ci de la saison, l’usure tant sur le plan mental que physique est énorme », pointe Mario Innaurato, qui a été notamment le préparateur physique des Espoirs du temps de Jean-François de Sart et des Diables rouges à l’époque de Marc Wilmots. « Le sélectionneur peut encore créer cette motivation en suscitant l’envie. Que ce soit ceux qui sont appelés à disputer le Final Four de la Nations League ou les matches de qualification, il y a un vrai enjeu au bout. Dans ce contexte-ci cependant, tu ne peux appeler que des joueurs qui sont à 100 %. Tu n’es pas dans un grand tournoi où tu peux te permettre de préparer un joueur pour entrer en cours de tournoi, comme Axel Witsel à l’Euro 2020 ou Romelu Lukaku au Qatar. Tout ce qu’on peut espérer, c’est de quand même assister à de bons matches… et d’éviter les blessures parce que le risque est quand même présent. »