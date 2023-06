La position sur le marché du travail belge meilleure pour les personnes issues de l’Union Européenne

Matière sensible s’il en est qui demande aussi quelques nuances, reconnaît Statbel, qui précise ainsi que les données proviennent d’un échantillon qui a été extrapolé. La marge d’erreur est donc un peu plus importante, précise l’office. En outre, des variables contextuelles telles que le niveau d’éducation ou la situation familiale jouent également un rôle dans la position d’une personne sur le marché du travail. Statbel plaide donc en faveur de nouvelles recherches scientifiques.

Derrière ces chiffres se cachent également de grandes différences entre les hommes et les femmes. Un phénomène assez commun à toutes les catégories d’origine est la participation accrue des femmes au marché du travail, combinée à un taux de chômage nettement inférieur qui a entraîné une augmentation du taux d’emploi des femmes beaucoup plus importante que celle des hommes, précise Statbel. Cependant, parmi les femmes âgées de 15 à 64 ans originaires d’Afrique du Nord ou de Turquie, moins de 40 % ont encore un emploi. Parmi les femmes originaires d’Afrique subsaharienne, la situation est légèrement meilleure, puisque 52 % d’entre elles travaillent.

Dans le même temps, le taux de chômage dans ces catégories d’origine non européenne reste également élevé, même s’il s’est amélioré au cours des 20 dernières années. Alors que le taux de chômage des Belges est passé de 6,2 % en 2003 à 3,8 % l’année dernière, il s’élève encore à 10 % pour les résidents d’origine turque, à 16,4 % pour les personnes originaires d’Afrique du Nord et à 18,6 % pour les personnes originaires d’Afrique subsaharienne. Parmi les personnes originaires de l’Union européenne, le taux de chômage oscille entre 5 et 6,4 %.

Statbel a également examiné la situation de l’emploi et sa répartition entre les différentes catégories de population. Ainsi, les personnes d’origine non européenne sont beaucoup plus susceptibles d’occuper un emploi d’ouvrier et sont fortement sous-représentées dans les emplois publics. Les personnes originaires des « nouveaux » pays de l’UE sont beaucoup plus susceptibles d’être employées dans le secteur de la construction, tandis que les personnes originaires d’Afrique subsaharienne sont fortement surreprésentées dans le secteur de la santé et des services sociaux.