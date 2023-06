L’ancien président Donald Trump augmente son avance sur son concurrent Ron DeSantis dans les sondages malgré un nouveau procès

Dans un récent sondage, il a augmenté son avance sur Ron DeSantis et d’autres républicains qui se présentent aux élections de 2024.

Quelque 61 % des électeurs républicains voteraient actuellement pour Trump, selon un sondage réalisé par CBS News. Son plus proche poursuivant, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, obtient 23 % des voix. L’ancien vice-président américain Mike Pence et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott sont à la traîne avec 4 % chacun, les autres candidats obtenant des chiffres encore plus bas.