Le nombre de «flexi-jobistes» a augmenté de moitié en un an: «Le succès est lié à la pénurie de main-d’œuvre»

Selon l’analyse d’Acerta qui se base sur les données de 75.000 employés chez près de 10.000 employeurs, ces secteurs récemment ajoutés ne sont pas ceux qui connaissent la plus forte croissance. Le groupe dénombre 0,06 % de flexi-jobistes dans les soins de santé et un peu plus de 1 % dans le secteur des arts.

L’horeca reste le secteur qui emploie le plus de flexi-jobistes, avec une proportion de près d’un quart (23,49 %) des travailleurs. Il s’agit d’une hausse de 19 % par rapport à l’année passée. Le commerce de détail indépendant, qui comprend notamment les petits magasins d’alimentation et les supermarchés, a lui enregistré la plus forte augmentation en un an, de 50 %.