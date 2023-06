Lambusart, Heppignies, le FC Farciennes et les autres : on part à la découverte des clubs disparus de la région de Charleroi

A peine le bilan de la saison passée tiré et les objectifs de la future fixés, peut-être est-ce le moment propice pour un instant de nostalgie ?

Lire aussi P2C: Montignies réalise un nouveau gros coup en enrôlant Vittorio Villano

Durant deux mois, on vous propose de partir à la rencontre de nos clubs disparus et de vous remémorer leurs plus grands moments.