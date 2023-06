Choc violent pour une petite Citroen Saxo ce lundi soir: le jeune conducteur de 18 ans a été grièvement blessé

Lundi 12 juin au soir, un accident de la route s’est produit rue du Corps-du-Bois à Bruay-la-Buissière. Un blessé grave : un jeune de 18 ans.

L’accident s’est produit lundi soir, peu après 21h à Bruay-la-Bussière. Une seule voiture en cause, une Saxo qui a terminé sa course dans un talus, comme le relate La Voix du Nord. Un choc violent, comme en atteste tout le côté conducteur. À l’arrivée des sapeurs-pompiers de Bruay, Auchel et Lillers, le conducteur, un jeune de 18 ans, seul à bord, avait réussi à se déplacer jusqu’au siège passager. C’est un voisin qui a donné l’alerte.