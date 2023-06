Treat Williams, connu pour ses rôles dans «Chicago Fire» et «Everwood», est mort dans un terrible accident: «Une voiture lui a coupé la route»

Le monde du cinéma et de la télévision est en deuil. Le comédien Treat Williams est décédé ce 12 juin dans un terrible accident. « Il a été tué cet après-midi. Il tournait à gauche ou à droite, et une voiture lui a coupé la route. Je suis dévasté. C’était le type le plus gentil qui soit. Il était si talentueux. Il était l’acteur par excellence. Les cinéastes l’adoraient. Il a été le cœur d’Hollywood depuis la fin des années 1970 », a expliqué Barry McPherson, son agent, aux médias américains, comme le rapporte Voici.

Selon le magazine PEOPLE, l’automobiliste n’aurait pas vu la moto de Treat Williams. L’acteur avait alors été transporté par hélicoptère. Il décédera finalement des suites de ses blessures.