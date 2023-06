Triste nouvelle: Jimmy, célèbre vendeur de fleurs, est mort, «Mons vient de perdre un monument»

Vous l’avez sans doute croisé dans le centre-ville de Mons, dans la rue ou dans un restaurant. Vous lui avez peut-être même acheté une rose. Jimmy, célèbre vendeur de fleurs à Mons, est mort.

La triste nouvelle a été annoncée ce lundi soir sur les réseaux sociaux. Depuis, les messages d’hommage se multiplient. « Jimmy et ses fleurs… Des années à parcourir les rues de Mons, je l’ai toujours connu avec un bouquet en main », réagit un de ses amis. « Plus jamais je ne te croiserai mais ton image restera ancrée dans Mons et dans le cœur des Montois et de tous les autres. Mons vient de perdre un monument. Repose en paix mon grand ami. » Son post Facebook a déjà été partagé plus de 500 fois !