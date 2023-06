Un jeune assistant maternel de l’école du Galgenberg (Arlon) arrêté et soupçonné de faits de mœurs et de viols sur mineurs

Le jeune homme est actuellement en prison, car on lui reproche d’avoir abusé d’enfants âgés entre 5 et 10 ans. « À Waltzing, il avait la responsabilité d’enfants plus âgés. Je suis très étonné des faits. C’est un garçon gentil qui a toujours été dévoué. On le connaît depuis plusieurs années même s’il est également passé par le club d’Arlon. On n’a pas de détails sur le dossier et personne au club ne sait exactement ce qu’on lui reproche. À ma connaissance, personne dans le club n’a été entendu. Ce que je peux dire, c’est que les parents étaient aussi contents de son travail. Il a toujours eu un comportement irréprochable dans le club. Jamais on n’aurait pu imaginer qu’on puisse lui reprocher des faits aussi graves. On est vraiment stupéfait par cette affaire. »