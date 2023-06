Frédéric Feller, d’Arlon, reconduit comme rédacteur en chef de TV Lux

Une procédure de recrutement a alors été lancée. Le Bureau exécutif de TV Lux, aidé par un expert extérieur au média et un observateur, a examiné les dossiers des candidats et procédé ensuite à leur audition.

Nicolas Léonard, nouveau directeur général de TV Lux, se réjouit de cet engagement renouvelé. « Son projet éditorial et sa vision ont convaincu le Bureau exécutif qu’il était la personne idéale pour aider les équipes à les relever. Ses qualités professionnelles et son attachement à notre province ne sont plus à démontrer. Frédéric sait qu’il bénéficie du soutien total et de la confiance des autres membres du Collège de direction et du Conseil d’administration de l’entreprise. »