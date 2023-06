Voici quand la Pro League présentera le calendrier de la prochaine saison

La présentation du calendrier de la prochaine saison (2023/2024) de la Jupiler Pro League, nouveau format à seize, aura lieu le jeudi 22 juin (vers 12 heures) à l’Atomium de Bruxelles, annoncé mardi la Pro League.

À l’intérieur du monument emblématique de la capitale, la Pro League dévoilera non seulement les premières rencontres de la Jupiler Pro League, mais aussi celles de la Challenger Pro League, qui réunira elle aussi seize équipes, et de la Lotto Super League féminine. «La campagne de recrutement de la Pro League et les principales nouveautés de la saison 2023-2024 seront également expliquées», comme le retour des play-offs à six pour le titre et des play-downs à quatre .