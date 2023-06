Attention si vous devez réserver vos vacances: vous pourriez avoir une très mauvaise surprise, «si une offre semble trop belle pour être vraie…»

Avec cette méthode, les cybercriminels veulent duper les potentiels clients qui chercheraient à obtenir des offres avantageuses ou des last-minutes pour contrer l’augmentation des prix des vols. « L’une des méthodes utilisées par les cybercriminels consiste à proposer des comptes d’hôtels et de compagnies aériennes sur lesquels sont accumulés des points de récompense, par exemple ceux d’hôtels comme Marriott ou de compagnies aériennes comme Delta et AA. Ces comptes volés sont vendus ou cédés gratuitement sur le Dark Web. Les cybercriminels ont également utilisé un outil spécial pour accéder frauduleusement aux comptes de la chaîne hôtelière Radisson contenant des points de récompense ou des cartes de paiement liées », confirme l’entreprise spécialisée en cybersécurité.

Si vous devez encore réserver vos vacances et que vous comptez le faire sur internet, soyez vigilant. En effet, au cours du mois de mai, une augmentation drastique des noms de domaines liés aux vacances d’été ont été créés. Et, comme le rapporte une analyse de Check Point Research, parmi les 29.880 nouveaux domaines, 1 sur 83 était malveillant ou suspect.

« À l’heure où tout le monde est impatient de réserver ses vacances, les consommateurs doivent redoubler de prudence », précise Zahier Madhar, ingénieur en sécurité chez Check Point. « Avant tout, il est important de toujours passer par une source authentique et fiable et d’en vérifier le site web. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c’est probablement qu’elle est fausse. En outre, de nombreux sites web tentent d’imiter des noms de domaine vérifiés, alors faites attention aux fautes d’orthographe dans le texte et à l’insertion subtile de lettres supplémentaires dans l’adresse. La présence d’un cadenas est un autre moyen de vérification efficace : si l’URL commence par https, le site web répond aux exigences internationales. »