Des opérations policières jusqu’au 21 juin: «La tolérance 0 sera de mise»

Ces opérations porteront sur plusieurs jours jusqu’au 21 juin à minuit.

Les forces de l’ordre entendent assurer une présence visible et préventive. L’objectif est de prévenir les incivilités ou agressions et de lutter contre le sentiment d’insécurité « grandissant » ressenti par les voyageurs et le personnel de la SNCB. « La tolérance 0 sera de mise pour chaque infraction constatée », prévient la police fédérale.