SpaItalia: «Un succès magistral pour la 20e édition», se réjouissent les organisateurs

« Plus qu’un succès ou une réussite, un plébiscite ! Pour la 20e édition de SpaItalia, DG Sport avait mis les petits plats dans les grands, en soignant le moindre détail. Résultat : un incroyable record d’affluence démontrant que l’auto et la moto à l’italienne font plus que jamais recette. Foi d’organisateur, jamais on n’avait vu un tel public, familial à souhait, débouler à SpaItalia ! Cap sur les 30 ans… », communique la structure theutoise au moment de tirer le bilan de la 20e édition.

« C’est assez simple : il convient de parler de bilan sans la moindre fausse note », commente Florian Jupsin au nom de DG Sport. « Non seulement le public était plus nombreux que jamais, profitant allègrement de ce dimanche estival, mais l’enthousiasme était généralisé. Et les spectateurs sont venus en famille ! Voir autant d’enfants se précipiter pour prendre des photos des voitures, motos et autres personnalités au cœur du paddock du circuit de Spa-Francorchamps, c’est tout simplement magique ! Celui qui prétend que la chose mécanique n’intéresse plus personne n’était assurément pas à SpaItalia ce dimanche ! »