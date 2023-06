«Plus belle la vie» de retour sur TF1, juste avant «Demain nous appartient» et «Ici tout commence»?

Il y a quelques semaines, on apprenait via Pure Média que TF1 et Newen, qui a produit « Plus belle la vie », travaillaient ensemble sur un retour de la série, dont le dernier épisode a été diffusé le 18 novembre 2022. Dans la foulée, le magazine Closer révélait que le feuilleton pourrait revenir au rythme quotidien, à la rentrée 2023.

Voilà que le journaliste Clément Garin vient apporter un complément d’informations sur les réseaux sociaux. Selon lui, 7 comédiens sur 8 sont d’accord pour repartir sur la série, dont Laetitia Milot et Virgile Bayle.