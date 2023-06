Les Beatles réunis pour une «dernière» chanson grâce à l’intelligence artificielle, annonce Paul McCartney

« Nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier grâce à l’IA pour mixer l’enregistrement », a-t-il poursuivi.

En avril 1970, six mois après la sortie de l’album « Abbey Road » et un mois avant celle de « Let it be », les Beatles ont annoncé leur séparation. Les dix ans de vie commune de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr ont donné 14 albums bestsellers, près d’un milliard de disques vendus et le tournage de plusieurs films.

Malgré la mort de Lennon en 1980 et d’Harrison en 2001, la « Beatlemania » reste féroce à travers le monde et les possibilités offertes par l’IA ont déjà donné des tentatives de fans de les réunir, ou de revisiter les dernières œuvres de Paul McCartney avec sa voix de jeunesse.

Phénomène « très intéressant »

C’est interrogé sur ces développements que McCartney a révélé la préparation de cette nouvelle chanson qu’il n’a pas nommée.

La BBC estime qu’il s’agit « probablement » d’une composition de Lennon datant de 1978, appelée « Now and Then », déjà envisagée pour une compilation en 1995.

Elle figurait dans une cassette intitulée « Pour Paul » enregistrée par Lennon peu avant son assassinat à New York en 1980.

L’apparition de l’IA dans l’industrie musicale pose d’énormes questions financières et éthiques. Le procédé est utilisé pour recréer des œuvres de musiciens de renom. De fausses œuvres d’artistes comme Eminem, Drake, The Weeknd ou Oasis ont été créées grâce à l’intelligence artificielle.

Le chanteur britannique Sting a récemment prédit une « bataille » des artistes pour « défendre notre capital humain contre l’IA ».

« On ne peut pas laisser les machines prendre le contrôle, il faut être prudents », a expliqué l’ancien chanteur de Police, âgé de 71 ans. « Peut-être que pour la musique électronique, ça marche. Mais pour les chansons, qui expriment des émotions, je ne crois pas que je serai ému », a-t-il ajouté.

De son côté, Paul McCartney a jugé le phénomène « très intéressant » : « C’est quelque chose que nous sommes tous en train d’appréhender en ce moment, d’essayer de comprendre ce que cela veut dire ».

Le musicien, auteur notamment de « Yesterday », la chanson la plus radiodiffusée au XXe siècle, reste lui hyperactif avec une riche carrière solo. Il est devenu encore l’année dernière, quelques jours après avoir soufflé ses 80 bougies, la tête d’affiche la plus âgée du mythique festival anglais de Glastonbury.