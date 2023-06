Tout ce que vous devez savoir si vous avez ou envisagez d’installer des panneaux photovoltaïques

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le nombre de ménages possédant des panneaux photovoltaïques explose. Entre le 1er janvier et le 15 avril, Ores a déjà agréé quelque 12.000 installations supplémentaires. Alors que sur l’ensemble de l’année 2022 on atteignait les 28.000. « Il en arrive tous les jours », commentait il y a peu le porte-parole, Jean-Michel Brebant. « En 2020, nous avions 100.000 installations. Actuellement, nous atteignons les 159.000. »

Du côté de l’AIESH (Sud du Hainaut), on recense environ 2.250 installations domestiques. « C’est 11 % de l’ensemble de nos points de fourniture en électricité », soulignait le directeur Didier Wallée. Et Resa (région liégeoise) confiait il y a peu avoir environ 55.000 prosumers sur son réseau.

Face à cette ruée et aux nombreuses idées reçues, que faut-il croire et surtout, dans quels pièges ne pas tomber ? Dans le dossier réalisé par notre rédaction, vous retrouverez tout ce que vous devez savoir pour éviter les mauvaises surprises, mais aussi pour bien comprendre ce système complexe mais qui peut rapidement vous rapporter gros.

Tarif prosumer proportionnel ou capacitaire ?

Le tarif proportionnel, accessible aux propriétaires d’un compteur communicant, vise à récompenser l’autoconsommation (on consomme au moment où l’on produit, NdlR). Le capacitaire, lui, se présente sous la forme d’un forfait lié à la capacité de votre installation. La crainte, c’est qu’en prenant le proportionnel, on n’autoconsomme pas suffisamment et qu’on soit finalement pénalisé. Bonne nouvelle toutefois : si vos panneaux sont installés avant fin 2023, le tarif proportionnel ne pourra jamais dépasser le capacitaire. Et le président de la Commission wallonne pour l’énergie l’annonce : « Ce plafonnement devrait être inscrit dans la prochaine méthodologie tarifaire qui sera valable jusque fin 2029. »

Opter pour le tarif proportionnel offre donc, jusque-là, la possibilité de payer moins et non le risque de payer plus. « Le citoyen paiera moins de frais de réseau s’il autoconsomme plus de 38 % de sa production annuelle », commente Eric Piers, CEO de Techlink, la fédération professionnelle belge des entreprises d’installations techniques.

Compteur communicant ou électromécanique ?

Beaucoup de craintes existent par rapport au compteur communicant, vu comme une intrusion dans la vie privée. Avec la crainte que celui-ci ne tourne plus non plus à l’envers. Le système qui tourne à l’envers est en effet intéressant. Une famille qui produit 3.500 kWh/an avec ses panneaux et qui en consomme autant, ne payera pas d’électricité. Si le compteur ne tourne pas à l’envers, vous payez ce que vous avez été chercher sur le réseau. Si cette même famille a consommé en direct 2.000 kWh et qu’elle a renvoyé 1.500 kWh sur le réseau, elle ne touchera rien pour cet envoi. Mais elle payera les 1.500 kWh qu’elle aura dû aller chercher à un autre moment.