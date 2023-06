Manifestation du non-marchand à Bruxelles: des milliers de syndicalistes s’élancent dans les rues

Les secteurs de la santé et du bien-être manifestent une seconde fois cette année déjà, après un premier rassemblement de masse fin janvier. Les affiliés dénoncent les bas salaires, les contrats instables, les conditions d’exercice épuisantes et la pénurie de personnel constatés au sein des corps de métiers concernés.

Santé et bien-être

Les secteurs de la santé et du bien-être, déjà fragilisés avant même la pandémie de Covid-19, traversent actuellement une crise profonde : métiers trop épuisants (physiquement et psychologiquement), exigeants et peu considérés, ils ne parviennent plus à attirer des jeunes qui doivent pourtant se former des années durant pour y accéder.