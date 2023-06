Le chantier de restauration des Jardins d’Annevoie touche à sa fin

Le chantier de restauration des Jardins d’Annevoie (Anhée) prendra fin le 6 juillet après six ans de travaux, a annoncé mardi la direction.

Depuis son acquisition en mars 2017, le Domaine est géré par la Fondation privée et familiale « Domaine historique du Château et des Jardins d’eau d’Annevoie » établie en 2016 par Ernest-Tom et Anne-France Loumaye. Ces derniers s’étaient engagés à remettre les jardins et le château en état, en réparant les dégâts naturels et les infractions urbanistiques faites par l’ancien propriétaire.