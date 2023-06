« Le Plan Incliné de Ronquières aurait pu être une véritable guillotine ! » : le député réclame une enquête indépendante sur l’accident

Le 3 juin dernier, un câble cède, entraînant la chute de la gigantesque porte du seul bac encore en activité du plan incliné de Ronquières. On frôle le drame : la péniche en attente de la fin de la translation aurait en effet, à une minute près, être littéralement guillotinée. S’ensuit un arrêt de la navigation fluviale sur le canal Bruxelles-Charleroi, l’autre bac étant immobilisé depuis des années pour des travaux de rénovation. L’opération de dégagement de la porte endommagée demande le déploiement d’une grue spéciale. Depuis, les bateaux sont contraints d’emprunter de longues et coûteuses déviations via Tournai et Namur. François Desquesnes vient d’interpeller le ministre Henry. - Belga

Ce lundi, au Parlement de Wallonie, le Député wallon et Chef du groupe Les Engagés, François Desquesnnes, a interrogé le Ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo), afin de connaître les causes et les origines de cet accident, mais aussi les suites et les travaux organisés afin de maintenir cette liaison importante entre Bruxelles et la Région du Centre.

Le Ministre des travaux publics a déclaré en commission que le dernier rapport de cet ouvrage datait de juin 2020 et qu’une nouvelle inspection était prévue pour ce mois de juillet. Les travaux du Plan Incliné de Ronquières seront étalés sur plusieurs années en alternant entre le bac 1 et le bac 2. Des ressources humaines et budgétaires importantes doivent être déployées mais le coût exact n’est pas encore connu. Meilleure nouvelle dans le cadre de cette pénible affaire : le bac 2 en rénovation depuis des années devrait être remis en service dans 4 à 5 semaines et assurer la navigation jusqu’en 2026.

Un accident qui n’aurait jamais dû se produire. - David Claes