Manifestation nationale ce mardi 13 juin: de nombreux services communaux fermés à Liège et dans sa région

Le secteur non-marchand manifeste en front commun syndical ce mardi 13 juin pour dénoncer la pénurie de personnel touchant notamment les établissements de soins de santé. Les syndicats (CNE, Setca, CGSLB, CSC et CGSP) réclament un plan ambitieux pour améliorer les conditions de travail au sein du secteur et le rendre plus attractif.

Cette journée d’actions a des répercussions, notamment sur les services communaux. À Liège, toutes les mairies de quartier sont ainsi fermées ce mardi. Il en est de même pour les services des mariages, des nationalités, des étrangers, des naissances et des décès et sépultures.