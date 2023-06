Une Fancy-fair exceptionnelle à l’Ecole Communale de Salmchâteau

Depuis plusieurs semaines la mobilisation était générale à l’Ecole Communale de Salmchâteau, c’est que le thème retenu pour cette fancy-fair était très ambitieux : les 4 éléments, voilà qui laissait du champ libre à l’imagination. Chaque classe depuis la maternelle jusqu’à la 6ème primaire a contribué à enrichir une exposition qui a aussi servi de fil conducteur pour construire les apprentissages et développer des valeurs telles que la bienveillance, l’entraide et le vivre ensemble.

La fête était totale avec le château gonflable, la pêche aux canards, le maquillage et l’inévitable case trésor.

Mais cette après-midi ensoleillée a été aussi l’occasion d’écouter une superbe prestation de la Royale Fanfare Concordia, elle nous avait délégué ses meilleurs représentants qui avaient mis au point un concert adapté aux circonstances. Elle a aussi apporté son soutien à différents chants préparés par les élèves et mieux encore, les enfants ont eu l’occasion d’approcher les musiciens et d’écouter les sonorités de différentes familles d’instruments. On peut espérer que l’Académie de musique qui fréquente les locaux de l’Ecole puisse ainsi recruter encore l’un ou l’autre élément qui pourra rejoindre la prestigieuse Concordia.