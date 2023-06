Un casque de réalité virtuelle pour mieux comprendre les cours de biologie animale à l’UMons

C’est lors du cours du professeur Guillaume Caulier, premier assistant en biologie des organismes marins et biomimétisme et docteur en sciences biologiques, que les étudiants ont l’occasion de tester MetaMorphos VR (Metazoan Morphology virtual reality). Concrètement, cette application illustre les systèmes internes des animaux par des reconstructions 3D. L’objectif est de compléter les cours afin d’améliorer la compréhension de la structure animale.

L’UMons dispose de 30 casques de réalité virtuelle. « L’essor actuel de la réalité virtuelle peut ouvrir de nouvelles frontières dans beaucoup de domaines. Notamment dans l’éducation avec le développement d’applications/jeux ayant pour but d’améliorer la compréhension de cours universitaires, voire d’amener un nouveau point de vue sur les notions présentées dans ces cours. »

La version en réalité virtuelle apporte une plus-value non négligeable car elle plonge l’utilisateur dans une immersion qui reste fascinante. « MetaMorphos est une alternative sérieuse aux dissections d’organismes et permet ainsi une pratique plus éthique de l’enseignement en biologie, même si elle ne permet pas encore de s’abroger complètement des dissections qui restent une compétence pratique essentielle dans l’apprentissage des biologistes », ajoute le professeur.