Ce samedi 10 juin, à l’occasion de la journée des « boîtes à livres », l’Echevine de la Culture, Anne-Catherine Masson inaugurait une boîte à livres à Salmchâteau. Elle porte le nom de Gilberte et est la quatrième du genre dans la commune. La première au nom de Georgette à été inaugurée en 2014 dans le parc de la Maison Lambert où elle se trouve toujours (on trouve également « la gamine » à Hébronval et « Toinette » à Petit-Thier).

Une boîte à livres est une sorte de micro-bibliothèque dans laquelle on trouve des livres que l’on peut emprunter, consulter, lire gratuitement et n’importe quand. Vous pouvez aussi en déposer en veillant à ce qu’ils soient récents et en bon état. Comme le soulignait Jean-Paul Depaire, Président de l’ASBL Comté de Salm qui a fait don des différentes boîtes à livres de la Commune, c’est un grand privilège d’avoir un accès libre à la lecture.