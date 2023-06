Une expo et un atelier de dessin et peinture botaniques qui firent des heureux.ses à Trois-Ponts !

A l’initiative du Centre culturel Stavelot-Trois-Ponts, d’avril à juin, Trois-Ponts a connu de riches rendez-vous destinés à valoriser et préserver les beautés de cette nature simple qui nous environnent et qui se trouvent aujourd’hui fragilisées. A cette programmation « Ô jardins, prés et autres herbes pas si folles ! », je fus associée avec bonheur au travers de l’exposition « Entre Vagabondes et Cultivées » et du stage de dessin et peinture botaniques.

Le succès et l’enthousiasme rencontré me donne l’envie de vous remercier chaleureusement pour votre présence à mes côtés et vos encouragements. Ce retour au paysage que j’amorce depuis peu et cet attachement aux herbes folles que j’ai exprimé plus spécifiquement dans le cadre de cette exposition semblent avoir rencontrés vos attentes et votre sensibilité. J’aimerais également revenir sur cet atelier de dessin et peinture botaniques, lequel a laissé de vives impressions sur les participantes qui pour certaines n’avaient jamais « goûté » à la découverte de cet art un peu particulier. En effet, sachez que l’exercice de cette pratique nécessite une certaine concentration. Point de papote ici ! Dans l’atelier, un doux silence règne en maître (sauf lors de pauses bien sympathiques – sourires -) et l’on y ressent une forme de sérénité proche de la méditation.