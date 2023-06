Vague de chaleur en Belgique: vos panneaux photovoltaïques n’aiment pas les fortes chaleurs!

Cela dit, la « perte » de production n’est pas très importante, de l’ordre de quelques pour cent par fortes températures. Il n’y a donc pas lieu de s’alarmer, mais il faut le savoir. Par contre, ce mois-ci, nous allons vers les jours les plus longs de l’année en termes de luminosité. La production a donc lieu durant un nombre d’heures plus important.

La réponse est clairement non. En fait, les conditions idéales pour une bonne production photovoltaïque, c’est beaucoup de lumière avec une relative fraîcheur. Les cellules des panneaux n’apprécient pas les grosses chaleurs, elles produisent moins quand il fait des températures comme on en connaît ces jours-ci que lors de mois plus frais, comme février, par exemple.

Et la poussière qui recouvre actuellement les panneaux ? Avec les pollens, notamment, et en l’absence de pluie, une fine couche de crasse recouvre les panneaux. Est-ce mauvais pour la production d’électricité ? Selon les spécialistes, ça n’a pratiquement pas d’incidence. Inutile donc de nettoyer ses panneaux, et encore moins avec un nettoyeur à haute pression qui pourrait les abîmer. Et si vous faites venir une entreprise de nettoyage spécialisée, ça risque de vous coûter plus cher que ce que ça pourrait vous rapporter. Le mieux, ce sera une bonne pluie qui rincera les panneaux.