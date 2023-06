Kroll lance des bouteilles à la mer à Spa

Pour cette exposition accessible à tous les publics, le Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont, la Ville de Spa et Pierre kroll lancent des bouteilles à la mer ! Pierre Kroll est né en 1958 à Kwaka, dans la province de l’Equateur de l’ancien Congo belge. A deux ans il rentre en Belgique, après avoir travaillé comme architecte, il se tourne progressivement vers le dessin, dessins qu’il vend à des journaux comme Le Vif, La Cité, La Wallonie, Le Soir Illustré, La Libre Belgique… En parallèle, il mène une carrière en télévision, en émission débat. Il a obtenu quatre fois le premier prix du Press Cartoon of Belgium (2006, 2009, 2012 et 2017), prix qui récompense le meilleur dessin de presse publié dans l’année. Les dessins de Pierre sont régulièrement repris dans le Courrier International et dans quelques journaux français. Il expose régulièrement en Belgique et collabore avec une galerie liégeoise, la Galerie Lierhmann. Il fait partie de l’Association Cartooning for Peace, un projet initié par Plantu (le Monde) et par Les Nations Unies, ce qui le conduit à de fréquentes rencontres et expositions à l’étranger. Depuis 1995, il publie annuellement un album de ses dessins avec en sus les inédits et les refusés… une perle à collectionner.

D.R.