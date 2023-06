Spa : remise du Prix du Public pour la Parade des Pierrots

Un an déjà (presque) que ces Pierrots, emblème de la Ville de Spa et de Spa-Monopole (pour ceux qui s’en souviennent…) embellissent le centre-ville. Depuis l’installation de la « Parade des Pierrots » le public a été invité a voter pour « son » Pierrot préféré. Vous avez été nombreux à participer et le nom du lauréat vient d’être dévoilé. Il s’agit de « La réflexion de Rosa Amor » par Yannick Albert, cette œuvre qui peut être admirée en face de l’Eglise Saint-Remacle. Yannick Albert a été formé à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, où il vit et travaille. Il met en scène des œuvres brutes et instinctives qui décomposent les volumes et les formes, ses travaux associent les contraires pour en exploiter toutes nouvelles énergies.