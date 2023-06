«Vaague» met le feu à Theux

Entouré de batteries et d’électronique, Antoine Pierre, batteur et producteur bruxellois crée toute une collection d’échantillons qu’il mélange en temps réels avec ses propres grooves de batterie. En 2021, premier EP en solo, après cela « Vaague » collabore avec « Le Motel » pour Kintsugi, avec Dorian Dumont pour « Reshaped » ou encore avec Jean-Paul Estiévenart pour « Wraath »… trois des cinq titre de son deuxième EP « From the Ashes ». Synthétiseurs palpitants, extraits de voix d’un autre monde ou jaillissements enchantés et obscurs, « Vaague » vous emporte sur la crête colorée d’un univers coloré passionnant. Un nouvel univers en solo à vous couper le souffle auquel vous êtes convié dans le cadre de la semaine de la musique avec dès 18h foodtruck et apéro.

Quand ? le vendredi 16 juin à 21h Où ? au hangar des Autobus F. Gohy, Accès par la Voie Pauline, 4910 Theux