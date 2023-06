Moshi Moshi expose à Spa

Le Studio artistique Belge Moshi Moshi a le plaisir de vous inviter à l’exposition qu’il présente, pour le plus grand plaisir de tous à la Galerie Azur. Des œuvres entre art et design qui sont spontanées et acidulées. Avec des lignes nettes et stylisées, les dessins sont des agrandissements de trames d’imprimerie. Les personnages empruntés à l’art populaire et à la bande dessinée se détachent au milieu des couleurs vives. Les œuvres sont comme des instantanés pris au hasard, comme des mouvements qui se figent et tout alors devient palpable…

En parallèle, et comme chaque année, le jardin anglais est ouvert au public. déambulez dans ce havre de paix et de calme et découvrez les sculptures de Marc de Corte, de Françoise Dragon et de la Famille Borowski. Le jardin est ouvert du 17 juin au 29 octobre.