Suun_Bear, streamer bruxellois: «J’espère vivre de ma passion!»

Un streamer est une personne qui se connecte en direct sur une plateforme (comme Twitch) pour faire une partie de jeu vidéo devant un public. Voici peu, la start-up Split.Screen, qui vise à stimuler et professionnaliser l’industrie belge du streaming, a décerné ses awards. Raphael Daem (31 ans), connu sous le pseudo de Suun_bear, s’est vu décerner la récompense suprême dans la catégorie francophone. « Je joue aux jeux vidéos depuis mes 7-8 ans. J’ai commencé avec mon grand-frère sur la PS1 avec Tekken 2 », explique ce sympathique Bruxellois depuis son appartement saint-gillois. « Cette passion s’est estompée quand j’ai commencé mes études de droit à Saint-Louis avant de terminer sciences politiques à l’ULB. Ensuite, j’ai fait du théâtre au Conservatoire royal de Bruxelles car j’avais besoin de créer. Avec le confinement, comme je m’ennuyais, j’ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis intéressé à tout son fonctionnement. J’ai découvert l’univers de Twitch et du partage de jeux vidéos. Voilà deux ans, j’ai lancé mon premier ‘live’. J’avais oublié de mettre le son, mais depuis, je me suis acharné et amélioré. De zéro à 2-3 followers, je suis passé à près de 720 suiveurs. Beaucoup se connectent pour suivre mes parties, mais surtout mes délires car je ne suis pas un ‘gamer’ particulièrement performant. »

D.R.