Festivités en plein air à gogo au Vaux-Hall de Bruxelles

Niché à l’arrière du Théâtre du Parc, le Vaux-Hall bruxellois est accessible à pied depuis le 3 de la rue de la Loi. Sa création remonte à la fin du XVIIIe siècle. Il se voulait un théâtre extérieur dans la plus pure tradition anglaise privilégiant les bals et concerts en plein air. Au fil du temps, le site sera malheureusement laissé à l’abandon, soumis aux intempéries et au vandalisme. Jusqu’à ce que le service Urbanisme de la Ville de Bruxelles, sous l’impulsion de son ancien échevin Geoffroy Coomans de Brachène, ne décide de réhabiliter les lieux. Les rénovations s’étaleront de 2012 à 2017 pour un coût total de 2,56 millions d’euros. Le but étant de redonner au lieu son lustre d’antan et d’y organiser diverses animations destinées au grand public. Depuis, chaque été (hors pandémie), ce superbe théâtre en plein air accueille un festival faisant la part belle à la musique, à la danse et toute une foule d’activités qui se veulent gratuites.

Des animations du jeudi au dimanche

Cet été, à partir du 16 juin et jusqu’au 13 août, le Vaux-Hall Summer sera à la fête chaque semaine, du jeudi au dimanche. Parmi les événements récurrents, il y a les Artscade du jeudi. Programmées de 18h30 à 23h, elles invitent chacun à sortir pinceaux et crayons pour éveiller l’âme d’artiste qui est en soi (www.artscade.be).