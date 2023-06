Bruxelles : le Théâtre des Variétés va renaître

L’ancien Théâtre des Variétés se situe au 25 de la rue de Malines, dans une sombre ruelle faisant la jonction entre les boulevards Adolphe Max et Emile Jacqmain. Construit en 1937, et succédant au ‘Vieux Bruxelles’ puis ‘Moulin rouge’, il accueillait à la fois des concerts, des spectacles de variétés, du music-hall et des séances de cinéma. Il se distinguait notamment par une scène tournante de 12 m de diamètre et, au lieu d’une fosse d’orchestre, d’un plateau motorisé avec élévateur. L’ensemble était surmonté d’un toit ouvrant de 200 m².

Première salle au monde a être entièrement éclairée au néon, elle comptait 2.400 places avec balcon et café (Le Bagdad) au premier étage. En 1983, le bâtiment (en béton armé) devra définitivement fermé ses portes sur ordre des pompiers à cause d’un risque d’effondrements du toit. Classés en juin 2003, les lieux sont restés à l’abandon durant plus de 30 ans jusqu’à ce que l’asbl Bruxelles Laïque ne le rachète dans les années 2010. Elle entend rénover les lieux en y intégrant une parcelle voisine pour y créer un espace dédié à ‘la culture, aux arts et à la participation citoyenne et démocratique’.