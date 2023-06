Un nouveau quartier face au Ceria à Anderlecht

C’est dans le quartier historique de La Roue, que le quartier mixte de CityCampus vient d’être inauguré. Il se situe dans le périmètre de la rue des Fraises, de l’avenue Emile Gryzon, de la rue des Grives et de la rue de Béthanie (une nouvelle voirie). Il est implanté sur l’ancien site de la société Elkaplast ayant cessé ses activités en 2007. Cinq ans plus tard, les lieux étaient vides de toute construction via un marché de désamiantage, de démolition et d’assainissement.

Grâce à la Région, au Foyer anderlechtois et différents partenaires privés, les lieux ont désormais fait place un parc PME spécialement destiné au secteur agroalimentaire. Un choix stratégique lié à la proximité du Ceria/Coovi et par la très forte demande de ce type d’espaces destiné à ce secteur. Les 18 ateliers sont implantés au rez-de-chaussée de l’îlot principal et accessibles via une entrée et sortie distincte à l’intérieur du site. Ils sont la propriété de citydev.brussels (ex SDRB) qui les mettra prochainement en location à des entreprises prêtes à s’engager dans la transition économique, durable et circulaire.