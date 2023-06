Bruxelles : les tunnels Louise en chantier

Depuis le 15 juin, Bruxelles Mobilité sécurise les tunnels Bailli et Vleurgat se trouvant sur l’avenue Louise. Des travaux programmés jusqu’en juillet et août. Mais pas seulement… Par après, il y aura une fermeture nocturne des tunnels : des dimanches aux jeudis, de 22h à 6h du matin. « Des analyses et inspections réalisées dans les tunnels Bailli et Vleurgat indiquent un problème de corrosion au niveau des têtes d’ancrage des câbles de précontrainte des toitures de ces tunnels », indique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. « Afin d’éviter tout risque, il est prévu de placer un étançonnement dans ces tunnels pour renforcer leur toiture depuis l’intérieur. Cette solution a le désavantage de limiter par la suite la capacité de ces tunnels à une bande dans chaque sens de circulation (au lieu de deux). Il n’y a hélas pas d’autre option rapide et simple à mettre en œuvre. »

Des perturbations sur plusieurs années. - D.R.