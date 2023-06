Mets-toi en mode ON lors des jours OFF à Braine-le-Comte

Le nouveau calendrier scolaire implique, une fois encore, des jours blancs. Ce sont ces jours où l’école n’est pas terminée mais les élèves du secondaire (mais aussi du supérieur) ne sont pas encore en congé. Alors, il faut s’occuper. Le service Jeunesse de Braine-le-Comte propose de rejoindre le Champ de la Lune avec un programme varié et complet. « Ces jours blancs sont souvent longs pour les jeunes alors nous avons trouvé de quoi les occuper positivement le 3 juillet », se réjouit Géraldine Snoeck, chargée de projet au service Jeunesse. « Les écoles organisent les délibérations et les jeunes sont souvent seuls car les parents travaillent. L’espace d’une journée, nous souhaitons que ces jeunes nous rejoignent. Nous avons prévu un programme costaud avec des stands de prévention, des animations, des activités gratuites, un barbecue et même un Game Truck ! »

L’objectif va au-delà de l’occupationnel. Il faut informer les jeunes. « Au niveau de la prévention, nous verrons tout ce qui touche la vie affective et/ou sexuelle avec la présence du Planning familial. FARES sera présent également pour la prévention au tabac. Il y aura aussi la Maison des Jeunes, le Centre culturel, Braine Ô Sports, l’Observatoire de la Santé de Mons, l’AMO J4, le CEP, l’AM J4, la MAC et le Fonds des affections respiratoires. À partir d’activités ludiques ou de jeux de coopération, le jeune sera sensibilisé à diverses thématiques. Sans oublier, une touche de plaisir avec de la musique, des ateliers de slam ou d’impro. La Cellule de Prévention routière sera aussi de la partie avec une activité GoKart et la voiture tonneau. Si certains le désirent, ils pourront faire graver leur vélo ou trottinette. »