Qui a vu Pioupiou et Chouchou? Les poules de l’Athénée de Spa ont disparu, sûrement volées

« Cela va être une triste nouvelle à annoncer aux enfants qui étaient déjà très attachés à Pioupiou et Chouchou. » Du côté de l’Athénée de Spa, on est dépité. Car en fin de semaine dernière, on a découvert que les deux poules de l’école, baptisées Pioupiou et Chouchou, ont disparu.

« Les élèves de 1re du Centre et du Rener de Spa avaient réalisé ensemble, un chouette projet : de l’œuf à la poule… Les élèves ont suivi l’évolution des œufs dans la couveuse jusqu’à la naissance de deux poussins : Pioupiou et Chouchou ! Nous avons ensuite entièrement refait le poulailler afin que celles-ci puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles ! Malheureusement les poules ont disparu… Une personne sans doute malintentionnée a volé les petites poulettes. », peut-on lire sur Facebook.