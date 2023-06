Maïté Wagemans, une terre de vie à Ittre

Si elle a refusé longtemps de prendre son destin d’artiste en mains, Maïté a toujours su, au fond d’elle, qu’elle était taillée pour sculpter. Les aléas de la vie n’ont pas que du négatif. Ils permettent aussi de se découvrir, de sortir, de se montrer tel que l’on est. « Après un burn-out et une série de remises en question, je me suis lancée dans ma discipline de prédilection » sourit celle qui a décroché son diplôme à l’Académie des Arts visuels de Mol. « Je me suis également rendu compte qu’un héritage familial m’attendait. Mon père était auteur-compositeur-interprète et l’une tante était artiste peintre. Même si je suis passé par une carrière plus « sûre » via l’obtention d’un diplôme en économie, je pense que ce retour aux sources était inéluctable. »

