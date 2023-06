Jack Grealish abuse sur l’alcool pour fêter le triplé de City et finit dans un piteux état: il a dû être porté par des coéquipiers! (photo et vidéo)

Après la victoire de Manchester City en finale de la Ligue des champions contre l’Inter, Jack Grealish a beaucoup célébré. En effet, lors des festivités qui ont suivi le triplé historique de Cityzens, le joueur anglais est apparu une bouteille à la main sur de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Douze coéquipiers de Kevin De Bruyne ont poursuivi la fête à Ibiza, juste après la victoire en finale. Une fois de plus, Grealish a poursuivi ses excès. Ce mardi, The Sun a diffusé une photo où l’on peut voir le joueur anglais mal au point, soutenu par Kyle Walker et un autre homme pour se déplacer.