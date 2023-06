Vague de chaleur en Belgique: une grosse partie du pays placée en alerte jaune

Une zone de haute pression s’étirant de l’Islande à la Russie via la Scandinavie dirige un flux d’est relativement stable et chaud vers nos régions.

Mercredi, la journée sera à nouveau bien ensoleillée avec tout au plus quelques nuages décoratifs. Les maxima se situeront entre 22 degrés en Hautes-Fagnes et 27 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré de secteur est à nord-est. A la côte, une brise de mer se lèvera l’après-midi.

Jeudi, on bénéficiera d’un franc soleil en matinée. L’après-midi, des nuages cumuliformes se développeront dans l’intérieur des terres mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 22 et 28 degrés, sous un vent faible à modéré qui reviendra au secteur nord à nord-est.

getObservationBelgiumMap (3).php

Indice UV

La figure ci-dessus montre l’indice UV maximum attendu sous un ciel sans nuage pour Uccle pour les 10 prochains jours. Faites très attention, l’indice UV est considéré comme élevé et très élevé, il vaut donc mieux prendre ses précautions et s’isoler du soleil, s’hydrater et mettre régulièrement de la crème solaire avec un indice de protection UV élevé.