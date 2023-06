Un joueur du Real Madrid veut voir Kylian Mbappé rejoindre le club cet été: «On a perdu Karim Benzema et on a besoin de joueurs pour marquer des buts»

Interrogé au micro d’El Chiringuito, Nacho Fernandez a avoué qu’il souhaiterait voir Mbappé rejoindre le Real Madrid dès cet été, malgré les rumeurs évoquant une possible arrivée d’Harry Kane. « Qu’est-ce que je pourrais vous dire sur Mbappé ? Je l’espère. Si ça dépendait de moi, je voudrais qu’il vienne cet été, logiquement », a déclaré le défenseur espagnol. « On a perdu des joueurs importants comme Karim (Benzema) et on a besoin de joueurs pour marquer des buts. »

