«C’est assez troublant»: Wout van Aert dézingue la série Netflix sur le Tour de France

Dans un entretien accordé à Sporza, le coureur belge regrette certains choix de la production mettant en avant des tensions entre le maillot vert et Vingegaard. Wout van Aert explique : « J'ai enfin pu regarder moi aussi. Car, bizarrement, bien que je joue l’un des rôles principaux, je ne savais pas ce qu’il y aurait à voir. C’est assez troublant de voir que le documentaire contient des histoires qui n’existent pas. Pour moi, la série est centrée sur l’agitation. »

Disponible depuis le 8 juin sur Netflix, la série documentaire « Tour de France : Au cœur du peloton » ne semble pas forcément plaire à tout le monde . Cette série se consacre au Tour de France 2022 et Wout van Aert a été très surpris d’y retrouver une prétendue brouille entre lui et Jonas Vingegaard, son coéquipier de la Jumbo-Visma.